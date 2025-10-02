È entrato in una Rsa, quindi ha rubato i cellulari a due degenti. Un 18enne di origini tunisine è stato arrestato domenica dai carabinieri del Nor della Compagnia carabinieri di Terni per rapina aggravata, lesione personale e tentato furto in abitazione.

L’azione del giovane è iniziata poco prima delle 7 di domenica. Attraverso una porta di emergenza si è introdotto in una Rsa del centro per poi mettere a soqquadro la hall. Non solo. Ha poi aggredito due ospiti ultra70enni della struttura: uno dei due ha riportato lievi lesioni. Infine la fuga dopo avergli preso i cellulari. I carabinieri si sono subito attivati ed a stretto giro il 18enne è stato rintracciato e arrestato dalla sezione radiomobile.

«Aveva tentato di nascondersi dietro alcuni cespugli a bordo strada. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto», spiega l’Arma. «Prima di esser fermato il giovane si era introdotto nel perimetro di un’abitazione privata prossima alla Rsa, dopo averne scavalcato la recinzione: qui aveva rovistato nell’autovettura parcheggiata nel cortile della stessa, prima di allontanarsi, venendo tuttavia ripreso dall’impianto di videosorveglianza presente nella dimora e facendo scattare l’allarme della stessa». Questo il motivo della denuncia. Per il 18enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere su richiesta del pubblico ministero.