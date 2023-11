Terni: 19enne spaccia accanto a una scuola. Denunciato

Lo hanno sorpreso con la droga nei pressi di una scuola superiore di Terni e per un 19enne, residente nel territorio Ternano, è scattata la denuncia. L’attività è stata condotta dai carabinieri del Nor della Compagnia di Terni: il ragazzo è stato trovato in possesso di tre dosi di marijuana e due di hashish da un grammo ciascuna. «La successiva perquisizione domiciliare – spiega l’Arma – ha poi consentito l’ulteriore recupero di sette dosi di marijuana per complessivi 20 grammi circa, un’altra dose da 1 grammo di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente». Per lo studente incensurato c’è la denuncia a piede libero per detenzione di droga a fini di spaccio.

