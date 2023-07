Terni: 2 anni e 6 mesi per il 34enne inseguito e arrestato nel parco di viale Trento

Lo scorso 5 luglio era stato arrestato dai carabinieri del comando stazione di Collescipoli per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo, il 34enne nigeriano C.J.N., venerdì mattina di fronte al giudice Simona Tordelli ha patteggiato una pena di due anni e sei mesi di reclusione. Contestualmente è stato scarcerato – in seguito alla convalida dell’arresto era stato ristretto nella casa circondariale di vocabolo Sabbione – e si è visto applicare la detenzione domiciliare ‘speciale’, in linea con la riforma Cartabia. Il 34enne, difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli che esprime sostanziale soddisfazione per l’esito processuale e la conseguente scarcerazione, era stato intercettato da un carabiniere che lo aveva riconosciuto – sarebbe dovuto stare ai domiciliari con possibilità di uscire di casa per lavorare come badante – mentre procedeva in monopattino lungo via Turati. Poi si era fermato nella zona del parco di viale Trento per incontrare un soggetto di origini nordafricane e a quel punto il militare, che non lo aveva perso di vista, aveva allertato i colleghi della stazione di Collescipoli, intervenuti sul posto. Alla vista della pattuglia l’uomo si era dato alla fuga, abbandonando il monopattino ma pure sei involucri, poi recuperati dai carabinieri: dentro c’erano circa 70 grammi di cocaina. Il 34enne, una volta fermato, era stato sottoposto alle perquisizioni e nella sua abitazione di via XX Settembre erano emerse anche delle dosi di hashish e il materiale per confezionare la droga da spacciare in città.

