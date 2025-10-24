È stato arrestato dalla polizia di Stato di Terni, nella notte fra giovedì e venerdì, in pieno centro, un 20enne della Tunisia ritenuto responsabile di due episodi delittuosi avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro.

«Poco dopo le una – riporta la nota – la sala operativa della questura ha ricevuto la segnalazione del titolare di un esercizio pubblico di via Rossi Passavanti, vittima di una rapina da parte di due giovani che, dopo aver sottratto alcune bottiglie di birra, si erano dati alla fuga in direzione del mercato coperto. Gli agenti delle Volanti si sono immediatamente portati sul posto e, raccolte le descrizioni dei due autori, hanno avviato le ricerche nella zona».

«Dopo pochi minuti, in piazza Solferino, uno dei due giovani – corrispondente alle descrizioni fornite – è stato individuato dagli operatori mentre si trovava nei pressi di un locale pubblico, ancora in possesso di una cassa bluetooth e di una bottiglia di birra, provento di un ulteriore furto con strappo ai danni di un giovane ternano».

«Alla vista dei poliziotti – spiega la polizia – il ragazzo ha tentato la fuga abbandonando gli oggetti sottratti, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. Condotto in questura e privo di documenti, il giovane è stato identificato per un cittadino tunisino di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine».

Alla luce degli elementi raccolti, è stato rrestato per furto con strappo in concorso e condotto presso le camere di sicurezza in attesa della direttissima, che si è svolta venerdì. Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà il 20enne». «L’attività – conclude la questura – coordinata dalla sala operativa e condotta dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, diretti dal commissario Luca Valentini, ha consentito di chiudere in tempi rapidi due episodi distinti».