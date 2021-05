Terni, 20enne in manette per spaccio

Spaccio di sostanze stupefacenti. Questa la motivazione che ha portato all’arresto di un 20enne ternano – incensurato – da parte della sezione antidroga della squadra Mobile nella giornata di martedì: eseguito un ordine di custodia cautelare per i domiciliari emessa dal Gip su richiesta della procura della Repubblica.

L’EPISODIO DI DICEMBRE: AGENTE TRASCINATO PER 40 METRI

Lo spaccio

Tutto nasce da un’indagine che ha consentito di far luce su un giro di spaccio legato in particolar modo ad hashish e marijuana, venduta a giovani italiani tra i 20 ed i 30 anni. Tra i quali il 20enne che nella notte tra il 7 e l’8 dicembre era finito in manette per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver investito un agente della sezione antidroga. In quella circostanza aveva appena acquistato della sostanza stupefacente. Il lavoro della polizia – viene sottolineato – ha permesso di appurare che il giovane arrestato martedì era attivo nell’azione di spaccio dal 2018 al dicembre 2020 con clienti abituali e fidelizzati.