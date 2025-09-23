Sono in corso indagini, da parte della questura di Terni, in merito al ferimento di un 23enne nato e residente a Terni, la cui famiglia è di origini albanesi, che domenica 14 settembre è stato trasportato dal 118 in ‘codice rosso’ all’ospedale di Foligno e quindi, in ragione della gravità delle sue condizioni, trasferito in tarda serata al ‘Santa Maria’ di Terni.

Importanti e multiple le lesioni riportate dal ragazzo – inizialmente spiegate con una caduta dall’alto, da una scala – che hanno imposto il ricovero con riserva di prognosi nel reparto di rianimazione, dove si trova da circa dieci giorni. I traumi – agli arti, alla spina dorsale, interni – richiederanno molto tempo, ed interventi chirurgici, per essere superati.

Proprio la dinamica dei fatti, avvenuti nel Folignate e – da quanto appreso – presso un’attività privata, sono oggetto degli accertamemti da parte della polizia di Stato, di concerto con l’autorità giudiziaria che coordina le indagini. Sembra infatti che il 23enne stesse operando alla costruzione di manufatti metallici che sarebbero poi dovuti servire per locali, discoteche ed eventi, uno dei quali in programma a Terni nei prossimi giorni.

Al momento, sul contesto operativo in cui i fatti sono accaduti, la dinamica e le azioni messe in atto successivamente, vige il massimo riserbo. Di certo c’è che il lavoro della polizia procede e che le lesioni riportate dal ragazzo sono serie e diffuse. La speranza è che possa farcela e che le sue condizioni possano presto migliorare.