Terni, 250 volte ‘Mi Rifiuto’: raccolti 2.500 mozziconi di sigarette

Caccia senza tregua alle ‘cicche’ di sigarette in centro, per i volontari di ‘Mi Rifiuto’, impegnati giovedì pomeriggio a Terni fra piazza della Repubblica, corso Tacito e piazza Clai. La stima parla di circa 2.500 mozziconi raccolti in giro per la città. Un’attività a cui si accompagna la distribuzione gratuuita di portacenere ‘tascabili’: un centinaio quelli consegnati giovedì ai cittadini. Le iniziative di ‘Mi Rifiuto’ toccano così quota 250 in poco più di tre anni: «Un ulteriore importante traguardo – spiegano dal gruppo civico – che sta a testimoniare la validità del progetto che portiamo avanti ma anche e soprattutto la crescente attenzione verso la problematica dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte di tanti cittadini che sempre più si avvicinano alle attività proposte dal nostro gruppo». Nell’occasione ‘Mi Rifiuto’ ha potuto anche contare sugli scatti in bianco e nero della fotografa Matilde Trabalza. Sabato 10 ottobre i volontari saranno ad Acquasparta per un’iniziativa di pulizia che vedrà la partecipazione del gruppo locale, dell’amministrazione comunale e dei carabinieri forestali. Sempre sabato verrà realizzato anche un intervento tra le vie della movida di Terni in collaborazione e con il sostegno della questura.

