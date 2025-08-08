La fondazione Carit ha approvato 15 progetti per un totale di 252 mila euro a valere sul settore ‘sviluppo locale’. Questo l’esito del bando pubblicato a giugno.

TUTTI I PROGETTI FINANZIATI

A beneficiare – spiega da palazzo Montani Leoni – dei contributi sono stati enti pubblici e associazioni sportive dilettantistiche di Amelia, Ferentillo, Narni e Terni, che si sono viste assegnare quote da un minimo di 7.000 ad un massimo di 20.000 euro a progetto, da avviare entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento e da concludere entro 15 mesi dalla data di avvio.

«Con questo bando l’obiettivo della fondazione è stato quindi quello di finanziare non l’evento sportivo in sé, ma l’insieme delle attività che si generano grazie alla manifestazione agonistica e che rappresentano l’occasione per mettere in rete processi di sviluppo economico territoriale. Lo scopo prioritario, ma non esclusivo, è stato altresì quello di sostenere meeting, incontri sportivi, raduni pubblici attraverso i quali far conoscere la provincia, le sue bellezze culturali, storiche, paesaggistiche e ambientali, onde creare occasioni di condivisione sociale a vantaggio dello sviluppo locale».