Terni, 26enne si perde a Sant’Erasmo: recuperato dai vigili del fuoco

Ha perso l’orientamento mentre stava facendo un’escursione nella zona di Sant’Erasmo, a Cesi, dopo aver lasciato il sentiero. E si è ritrovato in una zona impervia in presenza di calanchi: la disavventura è capitata ad un 26enne nella giornata di venerdì e ci hanno pensato i vigili del fuoco di Terni a recuperarlo dopo che il giovane ha lanciato l’allarme. «Geolocalizzato tramite le coordinate del cellulare, è stato prontamente raggiunto dalla squadra». Era in buone condizioni ed impaurito. Poi è stato riaccompagnato alla sua auto.

