Terni: 28 milioni dalla Provincia per viadotti, ponti e strade

Oltre 28 milioni di euro: questa la cifra messa sul piatto dalla Provincia di Terni con la progettazione 2022-2026 degli interventi sulle infrastrutture viarie di competenza: circa 800 chilometri di strade (650 provinciali e 150 ex-Anas delegate dalla Regione) e circa 100 fra ponti e viadotti.

Con la programmazione più prossima, quella che arriva fno al 2024, sono previsti «investimenti per 13 milioni e 200 mila euro – spiega la Provincia di Terni -, di cui 9 milioni e 300 mila euro per le strade provinciali e 3 milioni e 900 mila euro per quelle regionali». La campagna di sicurezza su ponti e viadotti – riferisce palazzo Bazzani – «è già partita con verifiche propedeutiche agli interventi di ammodernamento e potenziamento per i quali, nel triennio 2022-2024, sono previsti 8 milioni e 400 mila euro». Fondi a cui «si sommano quelli per il miglioramento delle strade provinciali e comunali nell’area interna sud-ovest Orvietano».

«L’obiettivo – affermano la presidente della Provincia Laura Pernazza e il consigliere delegato alla viabilità Sergio Armillei – è quello di garantire e aumentare i livelli di sicurezza per chi viaggia eseguendo manutenzioni ordinarie e straordinarie delle pavimentazioni, potenziando le barriere di protezione, bonificando frane e smottamenti e migliorando la segnaletica stradale. La Provincia – proseguono – è stata individuata come soggetto attuatore di interventi per oltre 6 milioni e 600 mila euro: si tratta di un ulteriore compito assegnato all’ente che conferma la nostra capacità di coordinamento e progettazione. Una capacità che sarà ulteriormente valorizzata anche per l’importante gestione dei fondi del Pnrr».