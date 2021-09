Terni, 29enne pestato a sangue in piazza della Repubblica

Violento episodio nella tarda serata di sabato in piazza della Repubblica, a Terni. Un giovane ternano di 29 anni è stato brutalmente aggredito ed ha riportato varie lesioni, compresa la frattura del setto nasale, per una prognosi si circa 30 giorni. Il fatto è accaduto intorno alle ore 23.30. Secondo una prima ricostruzione, il 29enne sarebbe stato pestato a sangue da due soggetti – entrambi giovani -, fuggiti dalla scena prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Per riuscire a sottrarsi alla violenza dei due, il 29enne si è anche rintanato in un locale della piazza, dove è stato poi raggiunto dagli operatori del 118 che lo hanno medicato e trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’. Sul posto si sono portate le forze dell’ordine, con polizia di Stato e carabinieri, in particolare le pattuglie impegnate nei servizi straordinari di controllo per la movida. Dopo l’acquisizione dei primi elementi, spetta alla squadra Mobile di Terni ricostruire cosa sia effettivamente accaduto e perché. Indagini che partono dall’ipotesi di lesioni personali aggravate e che comprendono anche l’accertamento delle ragioni di tanta brutalità. La vittima dell’aggressione verrà sentita nelle prossime ore, al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona e le testimonianze di chi ha assistito al fatto.

