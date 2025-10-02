Compie 30 anni l’ormai storica manifestazione podistica ‘Porta un amico, porteremo un albero’ firmata dall’associazione Mirycae: la presentazione ufficiale dell’evento, in programma domenica 5 ottobre (raduno ore 8.30) al parco di viale Trento, si è tenuta nella sede dell’associazione alla presenza del presidente Giuseppe Bortone e di tanti associati.

Tre le gare in programma, come ha spiegato Silvia Sellani in conferenza stampa: quella competitiva di 12 chilometri e le due ‘non competitive’ di 5 e 2,7 chilometri, quest’ultima adatta anche ai bambini. In programma sorprese, come le tre maglie donate al termine dell’evento e il ‘rinfresco’ che accomunerà tutti i partecipanti in un momento di convivialità.

‘Porta un amico, pianteremo un albero’ nasce nel 1995, come ha ricordato il presidente Bortone, per abbinare allo sport, anche la cura e lo sviluppo del verde nella città di Terni. Polo centrale di questo percorso ideale è il parco di viale Trento che nel tempo ha potuto beneficiare delle iniziative della Mirycae, pronta a mettere in campo nuove azioni – domenica si concluderà anche la raccolta fondi in memoria di Giorgio Crisostomi, podista e amico dell’associazione – per avvicinare le giovani generazioni alla pratica dell’attività sportiva e non solo: salute, ambiente, socialità sono i capisaldi di una realtà consolidata del territorio ternano.