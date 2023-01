Terni: 31enne investita da un autobus in via Piave

Incidente stradale nella prima serata di giovedì in via Piave, a Terni, a due passi dalla chiesa del Sacro Cuore. Una donna di 31 anni è stata investita, mentre attraversava la strada, da un autobus urbano di BusItalia. La giovane è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ‘codice giallo’ al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. L’ambulanza è poi servita anche per una passeggera del bus, una donna di mezza età, che avrebbe riportato lesioni lievi nell’accaduto. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale della I sezione territoriale e dell’ufficio incidenti.

