Terni: 31enne trovato con oltre 20 chili di droga in casa. Arrestato

Un 31enne di Terni residente nella zona est della città – F.P. le sue iniziali – è stato arrestato dai finanzieri del Gruppo di Terni. Il giovane, fermato per un controllo, è stato trovato con alcuni grammi di droga. Quanto basta, in aggiunta ad un atteggiamento piuttosto nervoso, per procedere alla perquisizione domiciliare. Nell’abitazione del 31enne la Guardia di Finanza ternana ha trovato 145 panetti e 23 ovuli di hashish, per un totale di 14,5 chilogrammi, e 6 buste di cellophan e diversi involucri più piccoli contenenti marijuana, per un peso di oltre 5,5 chilogrammi. Il peso totale dello stupefacente sequestrato ammonta ad oltre 20 chilogrammi. Oltre a ciò, in casa c’erano anche un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi e 575 euro in contanti. Scontato l’arresto in flagrante, una volta informato il pm di turno, Giorgio Panucci, con traduzione del giovane all’interno del carcere di Terni, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Condividi questo articolo su