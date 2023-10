Terni: 32enne accoltellato in zona stadio. Denunciato il responsabile

Il fatto di sangue risale alla tarda serata dello scorso 1° ottobre quando – riferisce una nota del comando provinciale dei carabinieri di Terni – di fronte ad un bar nella zona dello stadio di Terni, un 32enne di origini iraniane era stato accoltellato al torace. Le indagini dell’Arma ternana, in particolare della Sezione operativa della Compagnia di Terni, si sono sviluppate con il passare dei giorni ed hanno portato alla denuncia a piede libero del presunto responsabile dell’aggressione, un 52enne di origini albanesi domiciliato a Terni. Il fatto si sarebbe consumato al culmine di una lite fra i due per motivi futili – spiegano i carabinieri – nella quale il 52enne, dopo essere venuto alle mani con il giovane iraniano, aveva estratto un coltello ferendolo al torace. Il 32enne era stato subito soccorso e trasportato in ospedale, dove i sanitari avevano riscontrato lesioni fortunatamente non gravi. Il 52enne albanese, già gravato da altri precedenti, è stato quindi denunciato per lesioni personali e porto abusivo di armi.

