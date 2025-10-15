«Sei vecchia, brutta e stupida» e già minacce di morte, portate anche con un coltello da cucina. E poi mani al collo, insulti a lei e alla madre e, in generale, una vita familiare nel segno delle prevaricazioni. Per questa tipologia di fatti, collocati nel 2021 e configurabili come ‘maltrattamenti’, un 39enne originario della Romania – residente a Terni – è stato condannato martedì a due anni di reclusione con sospensione della pena – tre anni era la richiesta dell’accusa – dal tribunale di Terni in composizione collegiale (presidente Biancamaria Bertan).

Vittima, la compagna – all’epoca convivente – connazionale di 51 anni. Sulla triste vicenda aveva indagato l’Arma dei carabinieri, con l’uomo finito a processo anche per violenza sessuale, reato dal quale è stato assolto perché ‘il fatto non sussiste’. I due anni inflitti dal collegio giudicante per maltrattamenti, invece, sono sospesi a condizione che il 39enne segua un percorso di recupero riservato alle persone che hanno compiuto maltrattamenti. A difendere l’imputato, l’avvocato Riccardo Ciampi del Foro di Terni. Nel processo non figurano parti civili.