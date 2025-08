Un 24enne originario dell’Albania – E.M. le sue iniziali – è stato arrestato in flagrante nella giornata di venerdì dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni per detenzione di droga a fini di spaccio. Il giovane, al volante di un’auto a noleggio e in Italia con un visto turistico, è stato fermato nella zona di vocabolo Sabbione.

Dall’identificazione è subito emerso che lo scorso aprile il giovane era stato già denunciato a Terni per reati di droga. Ciò, unito al suo atteggiamento nervoso, ha spinto i militari ad un controllo più approfondito: e infatti nel veicolo c’erano ben 40 dosi di cocaina, per un peso di 32 grammi, abilmente nascoste nel pomello del cambio dell’auto. Nella sua abitazione i carabinieri del Radiomobile hanno trovato oltre 4 mila euro in contanti. Il 24enne è stato arrestato in flagrante e il tribunale di Terni, oltre a convalidare quanto eseguito come chiesto dal pm Catia Naldi, ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora a Terni.