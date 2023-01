Terni: 40enne muore a casa di un amico. Si indaga sull’overdose

Un ternano di circa 40 anni di età – M.E. le sue iniziali – è stato trovato senza vita nel primo pomeriggio di martedì all’interno di un’abitazione di via degli Artieri, in pieno centro storico. Sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto a casa di un suo amico. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato – sul posto con Volante, Mobile e Scientifica – e coordinate dal sostituto procuratore Marco Stramaglia. La prima ipotesi è che il 40enne sia deceduto a causa di una overdose di eroina ma saranno gli esami autoptico e tossicologico ad accertarlo. La notte precedente, quella fra lunedì e martedì, l’uomo si era già sentito male ed era stato tratto in salvo con un’iniezione di Narcan. Lunedì pomeriggio, invece, non c’è stato – purtroppo – nulla da fare.

Condividi questo articolo su