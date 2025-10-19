89 persone identificate (13 cittadini stranieri, 11 risultate positive in banca dati), 45 veicoli controllati e 44 conducenti sottoposti a verifiche sulle loro condizioni psico-fisiche. Il bilancio dei controlli di ‘movida sicura’, messi in atto nella notte fra sabato e domenica in varie zone di Terni da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza, polizia Locale con il coordinamento del vice questore Francesco Falciola, parte da qui. E parla di ben 42 violazioni al Codice della Strada (soste irregolari, superamento linea continua, revisione scaduta e mancato uso della cintura di sicurezza) oltre a tre persone denunciate all’autorità giudiziaria, una per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,15 g/litro) e due per uso di stupefacenti (metadone e cannabinoidi).

«L’operazione – spiega la qwuestura di Terni in una nota – si è svolta senza criticità per la sicurezza pubblica, con una presenza di pubblico analoga ai precedenti fine settimana. L’attività, inserita nel più ampio piano di prevenzione e controllo coordinato dal questore Michele Abenante, proseguirà anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire una ‘movida’ sicura e ordinata, tutelando al contempo la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano».