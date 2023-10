Terni: 44enne trovata morta, grave 24enne. Ipotesi monossido, indagini in corso

Articolo in aggiornamento

Drammatica scoperta nella notte fra sabato e domenica in viale Rossini, a Terni. Una donna ternana di 44 anni – F.F. le sue iniziali – è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione. Il decesso sarebbe stato causato da un’intossicazione da monossido di carbonio: in casa, da quanto appreso, c’erano candele e carbonella accesi. Insieme alla donna, nell’appartamento, è stato trovato un giovane di origini straniere (A.Y.) di 24 anni. Anche lui intossicato, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in condizioni gravi, intorno alle ore 3.30, all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: è ricoverato in rianimazione con riserva di prognosi. Sul posto, oltre ai sanitari, si sono portati i vigili del fuoco di Terni e gli agenti della squadra Volante della questura di Terni per i primi accertamenti sull’accaduto. L’indagine è coordinata dal pm Giorgio Panucci e condotta dalla squadra Mobile. La salma della 44enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari.