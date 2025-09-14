Tragica scoperta nella prima serata di sabato, a Terni, all’interno di un garage di un’abitazione privata in zona Cospea. Un uomo di 49 anni, ternano, è stato trovato senza vita. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Con loro, gli agenti della squadra Volante della questura per i necessari accertamenti. L’ipotesi è che la morte del 49enne sia legata ad un gesto volontario. L’accaduto ha destato profondo cordoglio, visto che l’uomo era molto conosciuto e benvoluto.