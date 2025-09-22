La notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre i carabinieri della Sezione radiomobile di Terni, con l’ausilio di un laboratorio mobile abilitato ad eseguire accertamenti medici di secondo livello, hanno svolto un servizio di controllo del territorio mirato ad accertare le condizioni psico-fisiche dei conducenti di auto e motoveicoli.

«In totale – spiega il comando provinciale dell’Arma di Terni – sono stati sottoposti a test preliminare salivare trentadue guidatori, di cui ben cinque sono risultati positivi alla cocaina. Gli stessi sono stati sottoposti a test di secondo livello, salvo uno che si è rifiutato, che ha confermato la recente assunzione della sostanza». Per i cinque è scattata quindi «la denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con contestuale ritiro della patente di guida. Per uno solo di essi anche il sequestro del veicolo ai fini della confisca, in quanto proprietario del mezzo».

Durante il servizio straordinario «è stato anche individuato un 19enne originario del Marocco che, oltre ad essere stato trovato in possesso di una confezione di crack per uso personale, è risultato inottemperante all’ordine di espulsione notificatogli dal questore di Potenza lo scorso febbraio. Per lui sono scattate la segnalazione alla prefettura quale assuntore di stupefacenti, la denuncia per la violazione dell’ordine di espulsione e l’accompagnamento in questura per l’avvio della procedura».