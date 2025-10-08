Consueta ordinanza per la viabilità a Terni nell’ambito della 50° edizione del ‘Circuito dell’acciaio’, in programma domenica a Terni con partenza da piazza Tacito con organizzazione in mano all’APT.

L’ORDINANZA PER IL 50° CIRCUITO DELL’ACCIAIO

Un atto per «garantire il normale svolgimento della gara e contemporaneamente la salvaguardia della pubblica incolumità». Domenica ci sarà la chiusura totale del traffico della SS209 Valnerina tra viale Brin e la cascata delle Marmore dalle 10.15 alle 11.30: «L’associazione richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese, all’apposizione di idonea segnaletica, nonché alla costituzione di un adeguato servizio di vigilanza», viene specificato.

Viene inoltre stabilito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nella fascia 8.30/13 in piazza Tacito – V.le Mazzini – P.zza Buozzi – V.le Brin – V.le Campofregoso – Via Gramsci – V.le M.L. King – Via G. da Vitalone – Via Campomicciolo – Via Casali Pacelli ( bivio Papigno ) – Via De Amicis – via C. Neri – via Valnerina ( S.S. n° 209 ) dir. Collestatte – piazzale Byron Area Cascata delle Marmore – via Valnerina ( S.S. n° 209 ) dir. Terni – via Cervara – V.le Brin – V.le Campofregoso – Ponte Caraciotti – Lungonera Cimarelli – via C. Guglielmi – Via C. Colombo – piazza Ridolfi – piazza Europa. Ciò solo durante le fasi di passaggio dei podisti. Firma il dirigente Federico Nannurelli.

Infine dalle 8.30 alle 13 ci sono i seguenti provvedimenti: divieto di circolazione per i veicoli del trasporto pubblico di linea con direzione P.zza Ridolfi nel tratto di C.so del Popolo compreso tra la rotonda Obelisco Lancia di Luce e P.zza Ridolfi; divieto di circolazione per tutti i veicoli diretti a P.zza Ridolfi nel tratto di corso del Popolo compreso tra Via Barbarasa e P.zza Ridolfi, con obbligo di svolta su Via Barbarasa; divieto di circolazione per tutti i veicoli in Via Colombo tratto compreso tra P.zza Ridolfi e Via delle Conce; senso unico di marcia per tutti i veicoli nei tratti di Via Colombo compresi tra Via delle Conce e Via Guglielmi e nel tratto compreso tra Via Guglielmi e Via Vittime delle Foibe. A chiudere il cerchio il divieto di sosta con rimozione forzosa per tutti i veicoli nel parcheggio di Via Colombo/P.zza Ridolfi antistante Banca Mediolanum dalle ore 6 alle 13.