Terni, ‘grande fratello’ per il traffico: appalto per 50 telecamere a società emiliana

Ribasso di oltre il 28% e aggiudicazione all’unica società che ha risposto al Comune di Terni rispetto agli otto operatori economici invitati in sede di gara. Sarà la Bridge 129 srl safety and security di Reggio Emilia ad occuparsi del posizionamento di 50 telecamere sul territorio comunale. Motivo? Il controllo/monitoraggio del traffico e degli incidenti. Tutto legato a Smart mobility – sistema di trasporto intelligente nel centro città.

TELECAMERE PER IL TRAFFICO DI TERNI: IL PROGETTO

Solo una risposta

Palazzo Spada ha invitato alla procedura negoziata ditte di Egna (Trentino), Marostica (Veneto), Firenze (Toscana), Milano (Lombardia), Santarcangelo (Emilia Romagna), Monza (Lombardia) e Roma (Lazio). Più l’unica che si è fatta avanti: l’aggiudicazione provvisoria per la Bridge 129 è arrivata con un ribasso del 28,41% ed un’offerta del valore di 119.830 euro rispetto alla base d’asta da 167.375 euro. A livello amministrativo tutto in mano al responsabile del procedimento, l’architetto Walter Giammari, e alla comandante della polizia Locale Gioconda Sassi.

L’obiettivo

L’obiettivo di tutto ciò – il progetto è stato approvato a fine 2021 – è osservare e classificare «lo stato e la composizione del traffico, le congestioni e gli eventuali incidenti, e i percorsi e le svolte effettuate dai flussi veicolari, per darne immediata trasmissione per l’elaborazione degli scenari reali, o da prevedere, e darne comunicazione all’utenza attraverso il sistema dei pannelli a messaggio variabile». Le telecamere saranno posizionate nelle principali arterie cittadine. Prossimo step l’aggiudicazione efficace, quindi firma contrattuale e partenza. Difficile pensare che i lavori inizieranno prima del 2023.

Vie e zone selezionate



Di seguito l’elenco di vie e piazze scelte per le 50 telecamere, tutte inserite nel capitolato di gara:

1. Piazzale dell’Acciaio

2. Piazzale dei Poeti

3. Viale dello Stadio – Viale Giacomo Leopardi

4. Rotonda Paolo Pileri

5. Viale dello Stadio – Viale Aleardi – Viale Giovanni Prati

6. Rotonda Obelisco Lancia di Luce

7. Via Cristoforo Colombo – Via Vittime delle Foibe – Viale Carlo Guglielmi

8. Rotonda dei Partigiani – Viale Carlo Guglielmi – Lungonera Germinal Cimarelli

9. Rotonda Raul Angelini – Via Giuseppe Cerquetelli – Via Carrara

10. Rotonda Umberto Elia Terracini – Via Carrara – Viale Luigi Campofregoso

11. Via Tre Venezie – Via Monti Martani

12. Rotonda Lions Club International – Viale Curio Dentato – Via Eugenio Chiesa – Via della Bardesca

13. Piazza Dante Alighieri – Viale Tito Oro Nobili – Viale della Stazione

14. Rotonda – Viale Donato Bramante – Viale Brunelleschi – Viale Proietti Divi

15. Viale Guglielmo Oberdan – Viale Cesare Battisti – Viale Tito Oro Nobili

16. Viale Cesare Battisti – Viale Giosuè Borsi

17. Viale Eroi dell’Aria

18. Via Ottorino Respighi – Viale Donato Bramante

19. Piazzale Marinai d’Italia – Via del Centenario – Via Ponte le Cave – Viale Eroi dell’Aria

20. Via del Centenario – Via Augusto Daolio

21. Piazzale Senio – Viale Villafranca – Viale Giuseppe di Vittorio – Via Alfonsine

22. Via Filippo Turati – Via Giuseppe di Vittorio

23. Rotonda – Via Giuseppe di Vittorio – Via Martin Luther King – Via Piave

24. Via Martin Luther King – Viale Trieste

25. Piazzale Girolamo Bianchini Riccardi – Via Antonio Gramsci – Viale Centurini – Via Martin Luther King

26. Viale Benedetto Brin – SP 209

27. Rotonda Via Eclo Piermatti – Via Romagna

28. Rotonda Via Eclo Piermatti – Via Walter Minestrini

29. Rotonda Agostino Pensa – Viale Filippo Turati – Viale Trento

30. Rotonda Viale Trento – Viale Trieste – Viale VIII Marzo

31. Rotonda Viale VIII Marzo – Via Alfredo Urbinati – Via Linda Malnati – Via Giandimartalo di Vitalone

32. Rotonda Angelica Balabanoff – Via Ippocrate – Viale Giacomo Rossini – Viale Trieste – Via Irma Bandiera

33. Via Merlino di Filippo – Strada di San Rocco – Strada di Perticara – Viale Filippo Turati

34. Via San Valentino – Via Merlino di Filippo – Via Nicola Antonelli

35. Via Narni – Via Maestri del Lavoro

36. Rotonda Strada di Maratta – Strada di Casanova

37. Rotonda Strada di Maratta Bassa – Via Bruno Capponi – Via Flagello

38. Rotonda Via Bruno Capponi – Via Augusto Vanzetti – Via Walter Lessini

39. Viale Mario Umberto Borzacchini

40. Rotonda Via Augusto Daolio – Via delle Terre Arnolfe – Via Gabelletta

41. Via Tre Venezie – Strada di Val Serra

42. Via Breda – Strada della Romita

43. SP 209 – Vocabolo Pentima Bassa

44. Via Campomicciolo – Via Edmindo de Amicis – Vocabolo Angelica

45. Strada di Sabbione – Via Aldo Bartocci

46. Strada di Mazzamorello – Via Giovanni Ecchio – Via della Lince – Strada della Pittura

47. Via Narni – Strada di Sabbione

48. Rotonda Maria Goia – Via del Rivo – Via La Macerata – Via dell’Abete

49. Piazza Bruno Buozzi – Via Castello – Viale Benedetto Brin

50. Piazza Tacito – Via Cesare Battisti – Viale Giuseppe Mazzini