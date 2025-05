Un intervento tempestivo ha evitato il peggio nel primo pomeriggio di venerdì a Terni. Poco prima delle 15, una chiamata è giunta alla sala operativa dei vigili del fuoco: un uomo di 51 anni era caduto nelle acque del fiume Nera, all’altezza di San Martino, a poca distanza dallo stadio ‘Liberati’.

Immediata la risposta della squadra della centrale di Terni, che si è attivata con un gommone da rafting e personale abilitato al soccorso acquatico. Le operazioni di recupero, svolte in un tratto non semplice del fiume – precisa una nota dei vigili del fuoco -, si sono concluse con il salvataggio dell’uomo che è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato per gli accertamenti del caso e il personale medico per prestare l’assistenza necessaria. Il 51enne – che aveva deposto abiti ed effetti personali sulla sponda del fiume, particolare che farebbe escludere una caduta accidentale – è stato condotto in ospedale in ‘codice giallo’ per un principio di ipotermia: sempre cosciente, non è in pericolo di vita.