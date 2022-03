Terni: 54enne si toglie la vita in carcere

La tragedia si è consumata lunedì pomeriggio intorno alle ore 16.30: un 54enne originario di Enna, ristretto nel carcere di Terni, si è tolto la vita impiccandosi nella propria cella. L’uomo, che recentemente si era visto respingere la richiesta di scarcerazione dal tribunale di Enna, era stato arrestato nell’aprile del 2021 nell’ambito dell’operazione antimafia ‘Caput silente’ condotta dalla Dda di Caltanissetta. Il 54enne lavorava come meccanico ed era stato raggiunto dalla misura cautelare insieme ad altre trenta persone. Sembra che da tempo fosse fortemente depresso, tanto che il suo difensore, l’avvocato Baldi, aveva presentato l’istanza di scarcerazione per ‘incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario’.

La nota del Sappe

«Il pur tempestivo intervento – spiega Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del sindacato autonomo polizia penitenziaria – del sanitario di turno, prontamente allertato insieme alla sorveglianza generale dall’agente di sorveglianza, non ha purtroppo permesso di salvare la vita all’uomo. Una brutta e triste notizia». Donato Capece, segretario generale del Sappe, richiama un pronunciamento del comitato nazionale per la bioetica: «Spesso è la causa più comune di morte nelle carceri. Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente all’avanguardia per quanto concerne la normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti». Per Capece «è fondamentale è eliminare l’ozio nelle celle».