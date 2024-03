Terni: 54enne trovato senza vita in un bed & breakfast

Tragica scoperta nel pomeriggio di sabato all’interno di un bed & breakfast nel quartiere di Gabelletta, a Terni. Un 54enne ternano – C.M. le sue iniziali – è stato trovato senza vita all’interno della stanza dove alloggiava. A lanciare l’allarme sarebbero stati i proprietari della struttura ricettiva, visto che l’uomo non rispondeva. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni e gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 54enne, presumibilmente avvenuto per cause naturali, ovvero un malore che non gli ha lasciato scampo. Gli accertamenti sono condotti dalla squadra Volante della questura di Terni, di concerto – come di prassi – con l’autorità giudiziaria.

Condividi questo articolo su