Tragica scoperta nella notte fra sabato e domenica in una rimessa nella zona di Villa Graziani, a Papigno (Terni). Un uomo di 54 anni di origini campane è stato trovato senza vita e la prima ipotesi – sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Terni – è quella del gesto volontario. Gli operatori del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, la cui salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria di Terni per gli accertamenti che intenderà disporre.