Terni, 57enne ternana trovata con 4,5 chili di hashish: arrestata

Una donna ternana di 57 anni (M.C.B. le iniziali), pensionata ed incensurata. È stata arrestata dalla polizia di Stato di Terni nella giornata di martedì in seguito ad un controllo della sezione antidroga della squadra Mobile: sequestrata droga per oltre 4,5 chili e mezzo.

Il controllo a Cesure



La donna è stata fermata all’uscita di un supermercato in zona Cesure mentre era in auto con la figlia, quest’ultima del tutto estranea ai fatti. La 57enne ha ammesso fin da subito di avere una modica quantità di droga in casa e ha consegnato agli agenti 7,2 grammi di marijuana. Ma c’era ben altro: nel corso del controllo gli agenti hanno trovato ulteriore stupefacente ed in particolar modo 44 panetti di hashish nel garage. In più due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1.145 euro in contanti: la 57enne è stata trasportata nel carcere di Capanne a Perugia, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria.