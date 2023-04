Terni: 63enne travolto e ucciso in via Narni

Gravissimo incidente stradale martedì sera, intorno alle ore 21.30, in via Narni, a Terni, a pochi passi dalla rotatoria antistante il comando stazione dei carabinieri di Collescipoli. Un uomo di 63 anni di nazionalità ghanese – Kwaku Nkrumah – è stato investito da un taxi Hyundai Tucson condotto da un uomo ternano di circa 50 anni. In seguito al tremendo impatto con l’autovettura, il cittadino straniero è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ con codice di massima gravità. I medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita ma purtroppo per il 63enne non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nel sinistro. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente si sono portati gli agenti della sezione polizia Stradale di Terni, con loro i colleghi della squadra Volante per la gestione della viabilità: la strada è rimasta chiusa per il tempo necessario ai rilievi. Secondo quanto appreso, Kwaku Nkrumah stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni nella persona del pm Raffaele Pesiri per le determinazioni che intenderà adottare, relative sia all’apertura del fascicolo a seguito della morte dell’uomo – le indagini sono partite dopo l’incidente e sono ovviamente in corso -, che per gli eventuali accertamenti medico legali che intenderà disporre sulla salma del 63enne ghanese. Il conducente del taxi è risultato negativo ai test a cui è stato sottoposto.

