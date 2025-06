Tragica scoperta nella prima serata di lunedì in un appartamento posto al terzo piano di una palazzina in via Francesco Rismondo, nel centro di Terni, fra via Battisti e l’oratorio di San Francesco. Un uono di 63 anni di età, che sembra non desse più sue notizie da almeno un paio di giorni, è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, gli operatori del 118 – che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 63enne – e gli agenti della squadra Volante per gli accertamenti di prassi. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.