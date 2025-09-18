Girava in sella alla propria moto, di grossa cilindrata, senza casco. Per questo, nel primo pomeriggio di martedì, un 66enne ternano è stato notato e fermato dai carabinieri del Norm di Terni. E dagli accertamenti è emerso che, oltre a non portare il casco, l’uomo era privo di patente di guida – revocata nel 2021 – e la moto, di sua proprietà, era priva di assicurazione Rca – scaduta da oltre cinque anni – e revisione (l’ultima effettuata sette anni fa). Numerose le violazioni al Codice della Strada contestate al 66enne, per un ammontare di circa 6.500 euro. La moto è stata sequestrata ai fini della confisca.