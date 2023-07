Terni: 76enne trovata senza vita in via del Raggio Vecchio

Tragica sciopera nella prima serata di giovedì in un’abitazione di via del Raggio Vecchio, a Terni. Una donna di 76 anni, C.M. le sue iniziali, è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. Il decesso è avvenuto per cause naturali. Della donna, secondo quanto appreso, non si avevano motizie della giornata di mercoledì e sono stati i vicini, preoccupati, a lanciare l’allarme. Sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 76enne, mentre gli agenti della polizia Locale di Terni si sono occupati degli accertamenti, di prassi.

