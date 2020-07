Terni, 77enne investito e trasportato in ‘codice rosso’ in ospedale

Stava attraversando la strada, sembra in sella alla sua bicicletta, quando è stato investito da un’auto. L’uomo – il 77enne R.C. di Terni – dopo essere finito a terra, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale di Terni. L’incidente stradale è accaduto giovedì mattina intorno alle ore 10.30 in via della Vittoria, a due passi da piazza Dalmazia. Al volante dell’auto, una Citroen C3, c’era un 80enne ternano. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale dell’ufficio incidenti e del nucleo radiomobile, per i rilievi e la gestione della viabilità.

