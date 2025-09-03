Incidente stradale nella prima mattinata di mercoledì in via Lungonera Savoia, a Terni, dove una donna di 79 anni di età – L.F. le sue iniziali – è stata investita da un’autovettura Hyundai Atos condotta da un uomo di 87 anni (V.Z.). Soccorsa dagli operatori del 118, sempre cosciente, la signora è stata trasportata in ospedale per le diagnosi e le cure del caso. Sul posto, per la gestione della viabilità e i rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica del sinistro, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del Nucleo radiomobile e dell’Ufficio incidenti.