Terni, 84enne finisce ‘in bilico’ con l’auto: soccorsa

Curioso ‘imprevisto’ per una 84enne, sabato pomeriggio, al volante di una Mercedes. In strada di Cardeto, nei pressi di via Bramante, a Terni, l’anziana è finita fuori strada abbattendo una ringhiera e un cartello stradale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale e i vigili del fuoco per i rilievi e le operazioni di soccorso. L’84enne non ha fortunatamente riportato conseguenze mentre per riportare il veicolo in carreggiata, gli addetti hanno dovuto faticare non poco. Tutto alla fine si è risolto per il meglio.

