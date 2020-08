Incidente stradale intorno alle ore 9.30 di martedì mattina in via Lungonera Savoia, nei pressi di via Adige e via Isonzo. Un 40enne al volante di una Toyota Yaris ha investito un 87enne che stava attraversando la strada. L’anziano è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

Condividi questo articolo su