Nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo compleanno, il 24 settembre, sono state consegnate le borse di studio dedicate alla memoria di Fabrizio Mearelli, dipendente della sezione di Terni di Confindustria Umbria servizi, scomparso prematuramente. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, «nasce per ricordare con un gesto tangibile la figura di Mearelli e i valori che ne hanno contraddistinto la vita e l’attività professionale».

Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato a due studenti del liceo scientifico ‘Donatelli’ di Terni, lo stesso frequentato da Mearelli: Bianca Marini (5°D) e Alessandro Gargagli (5°B), premiati «per i brillanti risultati conseguiti al termine del quarto anno di liceo».

Ognuno ha ricevuto una targa e un contributo di 500 euro. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza della moglie di Mearelli, Simona Cavalli, con i figli Tommaso e Michele, insieme al presidente della sezione di Terni di Confindustria Umbria, Marco Centinari, al presidente di Confindustria Umbria servizi, Marcello Serafini, al direttore generale di Confindustria Umbria, Simone Cascioli e al dirigente scolastico del liceo ‘Donatelli’, la professoressa Luciana Leonelli. Presenti anche colleghi di lavoro di Mearelli e una delegazione di studenti.

«Siamo grati a Confindustria Umbria – ha detto Simona Cavalli – per questa iniziativa che, ogni anno, ricorda Fabrizio sostenendo concretamente i giovani che si impegnano per costruire il loro futuro. Condividere questo momento con i colleghi e gli studenti della sua scuola è per noi motivo di grande emozione».

Marco Centinari è intervenuto dicendo che «crediamo nel valore della formazione dei giovani e siamo orgogliosi di consegnare questa borsa di studio in memoria di Fabrizio, che ha incarnato i valori dell’impegno, della correttezza e dell’educazione. Con questo appuntamento annuale vogliamo guardare al futuro con speranza, insieme a studenti capaci e motivati».

A sottolineare il valore umano e professionale di Mearelli è stato anche Marcello Serafini: «Questa borsa di studio custodisce il suo ricordo e i principi che lo hanno guidato. Fabrizio univa competenza e grande umanità, lasciando un segno profondo in chiunque abbia lavorato con lui. Ci auguriamo che il suo esempio possa ispirare tanti giovani a coltivare le proprie ambizioni con lo stesso entusiasmo e impegno».