Terni: «A borgo Rivo strade colabrodo sempre più pericolose»

di Fra.Tor.

«Ve ne avevo già parlato quasi 3 anni fa, dopo aver chiesto aiuto più volte al Comune di Terni, ma la situazione non solo è rimasta la stessa è addirittura peggiorata». Un residente del quartiere borgo Rivo torna a parlare della situazione strade nell’area tra via Toscanini, via Scarlatti e via Mascagni.

L’abbandono

«Il degrado in quest’area è all’ordine del giorno», racconta. «Le strade sono un colabrodo, con buche che ormai hanno una profondità di 10-15 centimetri. Un pericolo per chi transita in auto, ma sopratutto per pedoni o ciclisti. La segnaletica orizzontale e verticale è inesistente e la circolazione stradale è ormai ad intuito, anche questo un grande pericolo. Per non parlare delle aree verdi, abbandonate da anni a loro stesse. È svilente ritrovarsi più o meno ogni anno a chiedere le stesse identiche cose e trovarsi davanti un muro di gomma. Nessuno, dagli amministratori comunali alla polizia Locale, che si degna di darci delle risposte, di venire a vedere di persona la situazione e di programmare degli interventi per ridare a queste strade e alle persone che vivono nel quartiere, la dignità che meritano».

LE FOTO