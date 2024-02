Terni, a fuoco appartamento in via del Raggio Vecchio: dichiarato inagibile

Incendio in abitazione in via del Raggio Vecchio 3, a Terni, nella serata di venerdì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni con la polizia Locale a gestire la viabilità: il rogo ha interessato un appartamento posto al terzo piano della palazzina a causa, probabilmente, del corto circuito di una multipresa elettrica a ciabatta. Più stanze sono state interessate dalle fiamme, con danni ingenti causati dal fuoco ma soprattutto dal fumo. Al momento del fatto, nell’abitazione non c’era nessuno e l’allarme è stato lanciato in prima battuta da una vicina e poi dalla proprietaria, quando ha visto fuoriuscire il fumo dal portone d’ingresso al momento di rientrare in casa. L’intervento ha consentito di evitare danni più significativi alla struttura e all’appartamento che, comunque, è stato dichiarato inagibile: l’unico dei cinque della palazzina – che conta tre piani – per il quale si è reso necessario il provvedimento.

Condividi questo articolo su