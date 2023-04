Terni, a Papigno fine corsa per una storica attività

di S.F.



Chiavi in mano ad un’agenzia da metà marzo e chiusura formalmente depositata lunedì 4 aprile, nelle ultime ore. La costante sequela di chiusure commerciali del periodo non riguarda solo il centro di Terni ma anche il comprensorio: in piazza Giovanni Di Giuli, la principale di Papigno, è finita la corsa del Geo Market (fungeva anche da bar), da anni presente sul territorio della frazione ternana e punto di riferimento del borgo. Tuttavia questa volta non è per una ‘cattiva’ motivazione: da quanto si apprende si tratterebbe di una cessazione per il godimento di una meritata di pensione dopo decenni di lavoro. Ora l’ampio spazio – oltre 100 metri quadrati – è seguito dalla Centro Servizi Immobiliari in attesa di un’eventuale ripartenza. Magari c’è già qualcuno pronto ad investire su Papigno.