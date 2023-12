Terni: a San Francesco c’è il concerto di Natale ‘di Flavia’

Venerdì 22 dicembre, alle ore 21, si terrà nella chiesa di San Francesco, a Terni, il concerto di Natale ‘di Flavia’. Organizzatore e direttore della serata è Marco Venturi. Saranno eseguiti brani natalizi dai cori di San Francesco e Collevalenza con l’orchestra ‘Young for Future’, la soprano Lucia Casagrande Raffi e la partecipazione del tenore Gianpaolo Giubilei. È prevista inoltre la partecipazione dell’attore Riccardo Leonelli come voce narrante. L’ingresso è libero e le offerte saranno devolute per finanziare la ricerca sul deficit di UGDH portata avanti dall’associazione Progetto Flavia per l’UGDH.

