Sono in corso indagini su quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì in via Saffi, accanto alla prefettura di Terni, dove un’autovettura che ha poi fatto perdere le proprie tracce (il conducente è fuggito dopo il sinistro), ha abbattuto la ringhiera parapedonale presente sul marciapiede, creando un danno significativo. Spetta alla polizia Locale di Terni, che ha già visionato le immagini di telecamere disponibili in zona e sentito un paio di testimoni, il compito di risalire al veicolo e quindi al/alla conducente che ha creato il danno e che poi si è dileguato/a. Sul posto, per il ripristino e la messa in sicurezza, si sono portati gli operatori di Area Sicura.

