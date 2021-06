Terni, abitazione in fiamme a borgo Rivo

Incendio senza nessuna persona coinvolta nel pomeriggio di giovedì in via del Falco nel quartiere di borgo Rivo, a Terni. Le fiamme si sono sviluppate dalla cucina di un’abitazione posta al piano terra di un edificio a causa di un problema elettrico: i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente evitando in questo modo guai peggiori. I danni principali – non ci sono a livello strutturale – sono legati al fumo che ha invaso l’appartamento. A dare l’allarme un vicino di casa: la persona che risiede nella casa era infatti fuori città. La situazione è sotto controllo.

Condividi questo articolo su