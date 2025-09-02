Si trova ricoverato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, dalle prime ore di martedì, un 20enne di origini tunisine che nella notte fra lunedì e martedì è stato accoltellato all’addome.

Il fatto – si apprende – sarebbe avvenuto nella zona di Casali di Papigno, alla periferia di Terni. Il giovane è stato condotto in ospedale in ‘codice rosso’ e quindi ricoverato con riserva di prognosi: non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Il grave fatto di sangue sarebbe avvenuto nel contesto di una lite per motivi non meglio precisati, anche se una delle ipotesi è che la vicenda possa essere collegata alle attività di spaccio di droga condotte sul territorio.

Questo e tutti gli altri aspetti dell’accaduto sono oggetto di un’indagine da parte dei carabinieri del comando provinciale di Terni, con il primo intervento condotto dai militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni.