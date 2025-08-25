Ha accusato il convivente della chiusura del mini market in corso Vecchio e lo ha aggredito. Protagonista della vicenda un 38enne nigeriano: ci ha pensato la polizia di Stato di Terni ad intervenire e ad arrestarlo.

Il fatto è accaduto in via delle Conce e l’azione delle Volanti ha evitato il peggio. L’uomo aveva aggredito un connazionale, con quest’ultimo rimasto leggermente ferito e poi soccorso dal personale sanitario del 118. Il motivo del contendere? «All’origine della lite vi sarebbe stato un diverbio sorto per motivi legati alla recente chiusura di un market situato in Corso Vecchio. L’aggressore, assiduo frequentatore del locale, sarebbe stato accusato dal connazionale, gestore del locale, di essere responsabile delle condotte che hanno portato all’intervento delle autorità e alla conseguente chiusura dell’esercizio nei giorni scorsi», spiega la questura.

Il 38enne, domiciliato a Terni, è ora finito in manette per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria: «L’intervento odierno dimostra, ancora una volta, l’efficacia dell’azione tempestiva – le parole del questore Michele Abenante – e coordinata delle nostre Volanti, impegnate quotidianamente sul territorio per garantire sicurezza pubblica. Ringrazio gli agenti per la professionalità dimostrata anche in una situazione potenzialmente pericolosa. Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento ai cittadini che, con senso civico, hanno segnalato prontamente l’accaduto, permettendoci di intervenire con rapidità. La polizia di Stato continuerà a essere presente e vigile, pronta a tutelare la comunità e a prevenire ogni forma di violenza o degrado».