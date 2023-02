Terni, addio Eva: una vita di impegno senza mai risparmiarsi

Una vita di impegno a fianco dei più bisognosi, fatta di generosità, amore e coraggio. Terni piange una figura importante dell’associazionismo, volata via troppo presto. Eva Margareta Bjorklund-Coletti aveva 68 anni – era nata il 13 dicembre nel giorno di santa Lucia, ricorrenza a cui la sua Svezia è molto legata – ed è venuta a mancare mercoledì all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove era ricoverata. Colonna portante dell’associazione ‘Damiano per l’ematologia’, viene ricordata da Matteo Lamperini, consigliere della stessa associazione.

«Era energia pura»

«Ho conosciuto Eva come volontaria dell’associazione ‘Damiano per l’ematologia’ – racconta Matteo – che si occupa di finanziare progetti di ricerca nella cura di malattie oncologiche ematologiche. Eva era energia pura, una Giovanna d’Arco sempre in prima linea in tutte le iniziative dell’associazione. Soprattutto quando si trattava di organizzare eventi di raccolta fondi e coinvolgere le attività commerciali come partner delle nostre cene di beneficenza. Raccontava i suoi mille acciacchi sempre con leggerezza, con quel sorriso consapevole di chi tanto sa che ce la farà. Era di origini svedesi, giunta in Italia per amore dell’uomo della sua vita, Giancarlo Coletti, che ci ha lasciati purtroppo anche lui qualche anno fa».

Coraggiosa fino alla fine

«Negli incontri dell’associazione – ricorda il consigliere – ci motivava sempre, ci pungolava a fare di più perché la nostra missione era ed è trovare la cura ad un male che ancora oggi porta via troppe vite». Il ricordo abbraccia anche aspetti più personali e umani: «Amava gli animali, la si vedeva sempre sfrecciare in centro in bici ed era una grande camminatrice. Solo ultimamente, a causa dei forti dolori alle ginocchia dovuti alla diffusione delle metastasi, non riusciva più a muoversi in autonomia. L’ha assistita fino alla fine la dottoressa Chiara Nenz, presidente dell’associazione e amica di una vita. Erano in contatto con alcuni specialisti del San Raffaele di Milano per monitorare le terapie che Eva stava facendo a Terni».

L’impegno non si ferma

«Ho un ultimo ricordo di Eva – racconta Matteo Lamperini – in una videochiamata di inizio anno. Era nel letto, con un rossetto rosso acceso che le illuminava un volto già provato dalle circostanze». Proprio sabato scorso l’associazione ‘Damiano per l’ematologia’ ha consegnato la borsa di studio di 20 mila euro alla ricercatrice torinese Giorgia Mancin. Forse il miglior modo per ricordare Eva e ribadire che l’impegno non si ferma. I funerali si terranno venerdì 3 febbraio alle ore 10.30, nella chiesa di Santa Maria Regina (via Giambattista Vico) a Terni.