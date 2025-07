Moplefan Terni, si cerca una via d’usvita. Lunedì si è sviluppato un confronto al ministero dopo che, in avvio di giugno, è scattata la cassa integrazione per decine di dipendenti dell’azienda.

A parlarne è l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Terni, Sergio Cardinali: «Spiraglio di luce per la ripresa produttiva alla Moplefan. L’incontro – sottolinea – Ministero è stato positivo e ne seguirà un altro che ci auguriamo abbia risvolti operativi ancora più significativi: mercoledì a Terni ci sarà un approfondimento tecnico tra Governo, azienda, comune e regione per affrontare il tema delle agevolazioni bancarie. Un importante istituto di credito ha già dato la sua disponibilità ma occorre anche un impegno dal territorio regionale. Dopo due anni di promesse di aiuto da parte del Governo, grazie alle pressioni da parte del sindaco Stefano Bandecchi, si sta muovendo un quadro che sembrava caratterizzato da una certa rassegnazione».

Cardinali evidenzia che si tratterebbe «della seconda rinascita dopo la chiusura ad opera degli indiani di Jindall, che ha visto l’attuale proprietà investire diversi milioni di euro per manutentare e riavviare gli impianti. Tutto ciò ha garantito negli ultimi due anni il rientro graduale dalla cassa integrazione di tutti gli addetti, attenuando il grave problema sociale creato dagli indiani. La collaborazione continua dell’amministrazione comunale a sostegno dell’azienda è sempre stata massima e lo sarà ancora fino a che l’azienda non sarà uscita dalla situazione in cui si trova e sarà in grado di navigare da sola nel difficile mercato degli imballaggi. Negli ultimi mesi come Comune abbiamo continuato un’azione di pressione per quanto riguarda alcune partite di impianti ancora di proprietà degli indiani che potrebbero fortemente aiutare il riavvio della Moplefan e di tutto il polo chimico. Un passo alla volta il miracolo della ripartenza della ex Treofan sta diventando realtà, in un territorio che, dopo l’accordo di programma Ast, continua nell’operazione di consolidamento dell’industria del territorio. Un ringraziamento al Ministro Urso e a tutto lo staff del Mimit per credere in una risoluzione positiva della vicenda».