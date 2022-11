Terni: aggiustamenti notturni alla rotatoria di borgo Rivo. Prime modifiche alla viabilità

Via la segnaletica ‘storica’, rimpiazzata sull’asfalto da quella di colore giallo ‘di cantiere’ (perché tale è). E poi, leggera riduzione della lunghezza delle due isole spartitraffico: quella creata di recente, che ha modificato la viabilità, e quella pre-esistente, lato Castellina. Un altro intervento notturno degli addetti ai lavori, fra mercoledì e giovedì, ha messo in atto le prime modifiche alla nuova viabilità della rotatoria di piazzale Marinai d’Italia, a borgo Rivo. Aggiustamenti decisi dal Comune di Terni dopo l’intervento dei giorni scorsi che, connesso alle opere di urbanizzazione del complesso del Tulipano, aveva modificato il traffico in maniera significativa, con perplessità in serie da parte di cittadini e addetti ai lavori.

Diventa un ‘incrocio complesso’

Circa le due ‘isole’ modificate, sia quella di recente creazione che quella pre-esistente sono state leggermente ‘arretrate’ per ampliare i flussi di traffico verso via del Centenario. «Stiamo attendendo anche la predisposizione della nuova segnaletica verticale – afferma l’assessore comunale alla viabilità, Giovanna Scarcia – che verrà installata. Il lavoro di monitoraggio prosegue, anche alla luce della prossima inaugurazione dell’area commerciale del Tulipano. Altre decisioni verranno assunte in base all’analisi della viabilità». In sostanza la rotatoria – fra i primi snodi cittadini, con ben sei accessi – è destinata a diventare un ‘incrocio complesso’. Sullo sfondo, anche la creazione – possibile – di un senso unico in via del Rivo, da piazzale Marinai d’Italia a salire. Fino a dove – un’ipotesi è che arrivi fino all’incrocio con via Ialenti – si vedrà. Ma intanto l’opzione è sul campo.