Un 31enne originario del Marocco (M.L. le sue iniziali), pluripregiudicato e residente a Terni da anni, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni. Diversi i reati contestati all’uomo a seguito dell’intervento dei militari dell’Arma nella zona di borgo Rivo, sollecitato dalla chiamata al 112 da parte dell’ex fidanzata, una ragazza di Narni di 26 anni.

Quest’ultima – riportano i carabinieri – si trovava sotto l’abitazione di una sua amica quando era stata raggiunta e aggredita dall’ex che, si scoprirà, l’aveva pedinata. Una condotta messa in atto nonostante l’uomo fosse gravato, dal novembre del 2024, dalla misura del divieto di avvicinamento nei confronti della giovane per una vicenda di atti persecutori.

«Giunti immediatamente sul posto – spiega la nota dell’Arma di Terni – i militari hanno trovato il giovane magrebino in evidente stato di alterazione e la richiedente che, in lacrime e terrorizzata, teneva in braccio il figlio della coppia». Alla vista della pattuglia il 31enne del Marocco «ha tentato la fuga, strappandosi il dispositivo antistalking dalla caviglia e lanciandolo contro i militari in modo sprezzante, ma è stato raggiunto dopo aver percorso alcune centinaia di metri».

Prima di essere bloccato, «ha opposto resistenza colpendo uno dei carabinieri con un calcio al ginocchio, causandogli lesioni lievi». Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso – in una tasca dei pantaloni – delle chiavi dell’auto dell’ex compagna a cui le aveva sottratte di nascosto. «Dalla ricostruzione degli eventi e dalla denuncia sporta dalla giovane – prosegue la nota – è emerso che il 31enne quella sera, dopo averla pedinata, l’aveva aggredita sulla pubblica via mentre teneva in braccio il figlio, strappandole il telefono dalle mani, impedendole di allontanarsi, sputandole addosso e sottraendole il marsupio».

L’uomo è stato così arrestato per la violazione del divieto di avvicinamento e denunciato per resistenza e lesione a pubblico ufficiale, violenza privata, danneggiamento aggravato e furto. Il tribunale di Terni poi, nella persona del giudice Francesco Maria Vincenzoni, giovedì pomeriggio ha convalidato l’arresto, applicando nei suoi confronti – il pm Giuseppe Sereni aveva chiesto il carcere – la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il carcere, però, è arrivato comunque – a 24 ore di distanza dall’udienza – e per decisione del gip che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare per la violazione della misura applicata a suo tempo. Il 31enne è difeso dall’avvocato Ilaria Iannucci, sostituita nella direttissima dal collega Alessio Pressi.